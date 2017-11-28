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"Монреаль" прервал выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ

"Монреаль" прервал выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. "Коламбус Блю Джекетс" не смог продолжить победную серию в НХЛ до семи матчей, уступив со счетом 1:3 "Монреаль Канадиенс", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В первом периоде в "Монреаля" голами отметились Брендан Галлахер и Джонатан Друэн, а Эндрю Шоу забивал в пустые ворота. Единственную шайбу "Блю Джекетс" забросил Пьер-Люк Дюбуа из передач Джоша Андерсона и Артемия Панарина.

Таким образом, "Канадиенс" одержали вторую победу подряд с Прайсом в воротах после серии из пяти поражений.

Примечательно, что "Коламбус" не использовал ни одного из пяти удалений и залишвся худшей командой лиги по реализации численного преимущества (8,9 процента).

"У нас было 10 голевых моментов в большинстве, и мы ни разу не забили. У нас было 10 моментов ... Знаете, я сегодня в последний раз говорю о большинстве, потому что просто устал от этих разговоров", - заявил наставник "Коламбуса "Джон Торторелла.

Заметим, что "Монреаль" занимает тринадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 25 матчах.

"Коламбус" располагается на третьей строчке с 31 очком в 24 играх.

Результаты других баталий:

"Нью-Джерси" - "Флорида" 2:3;

"Питтсбург" - "Филадельфия" 5:4 овертайм;

"Виннипег" - "Миннесота" 7:2;

"Чикаго" - "Анахайм" 7:3.

Как сообщал УНН, действующий обладатель Кубка Стэнли потерпел десяти поражение в сезоне НХЛ.

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