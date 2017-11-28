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"Монреаль" перервав виграшну серію "Коламбуса" в НХЛ

Київ • УНН

 • 15227 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. "Коламбус Блю Джекетс" не зміг продовжити переможну серію в НХЛ до семи матчів, поступившись з рахунком 1:3 "Монреаль Канадіенс", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

У першому періоді у "Монреаля" голами відзначилися Брендан Галлахер і Джонатан Друен, а Ендрю Шоу забивав у порожні ворота. Єдину шайбу "Блю Джекетс" закинув П'єр-Люк Дюбуа з передач Джоша Андерсона і Артемія Панаріна.

Таким чином, "Канадієнс" здобули другу перемогу поспіль з Прайсом в воротах після серії з п'яти поразок.

Примітно, що "Коламбус" не використав жодного з п'яти вилучень і залишвся найгіршою командою ліги з реалізації чисельної переваги (8,9 відсотки).

"У нас було 10 гольових моментів у більшості, і ми жодного разу не забили. У нас було 10 моментів ... Знаєте, я сьогодні в останній раз говорю про більшість, тому що просто втомився від цих розмов", - заявив наставник "Коламбуса" Джон Торторелла.

Зауважимо, що "Монреаль" займає 13-е місце в турнірній таблиці Східної конференції, маючи в активі 23 очки в 25 матчах.

"Коламбус" розташовується на третьому рядку з 31 очком в 24 іграх.

Результати інших баталій:

"Нью-Джерсі" – "Флоріда" 2:3;

"Піттсбург" – "Філадельфія" 5:4 овертайм;

"Вінніпег" – "Міннесота" 7:2;

"Чикаго" – "Анахайм" 7:3.

Як повідомляв УНН, чинний володар Кубку Стенлі зазнав десятої поразки в сезоні НХЛ.

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