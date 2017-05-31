Монополистом лотерейного рынка Украины может стать тернопольский велотренер - экс-вице-премьер

Лоббистом интересов “УНЛ” называют министерство финансов Украины. Недавно ведомство представило новые лицензионные условия для лотерейщиков, по которым только “УНЛ” останутся на рынке, остальные — должны прекратить свою деятельность.

Томенко допустил, что эти лицензионные условия готовили сами юристы “УНЛ”. Суть их заключается в маскировке игорного бизнеса лотереи, создании жесткой монополии и организации фактически кэшевой истории.

“Это когда раз в год лотерейный бизнес контактируете с Минфином, а с налоговой ничего не делает”, — пояснил он.

Томенко обратил внимание на владельца компании “УНЛ”. Это тернопольской велотренер, который живет на несколько тысяч гривен в месяц.

“Вряд ли кто поверит, что в этой стране сетью в почти 5000 точек, которая делается вместе с властью, может заниматься такой владелец”, — подчеркнул политик.

Он убежден, что Минфин вместе с “УНЛ” могут втянуть премьер-министра в аферу по отмыванию грязных денег.

“По моему мнению, если В.Гройсман это подписывает, то он участник этой аферы, где в тень выводятся десятки миллиарды гривен. Я считаю, что эту аферу надо остановить. У нас есть закон, вносите изменения в закон. Не восстанавливает игорный бизнес, а приводите в порядок лотерейную деятельность, поворачивайте конкуренцию. По меньшей мере должно быть 3-4 игрока на рынке”, — подчеркнул политик.

Напомним, Минфин разработал условия получения лицензий для лотерейных операторов. По данным экспертов, чиновники ведомства дают возможность замаскировать “одноруких бандитов” под лотереи и проводить легально запрещены с 2009 года азартные игры.

Сегодня на рынке лотерей работают три компании: “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), “Патриот” и “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

“М.С.Л.” и “Патриот” пытаются убрать с рынка. В сентябре 2015 их внесли в список санкций. Против “М.С.Л.” ввели санкции на основании письма 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. “М.С.Л.” в 2012 году предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано “Альфа-банк”. Банк никогда не входил в структуру “М.С.Л.”. Единственные финансовые отношения “М.С.Л.” и “Альфа-Банк” — это обычный кредит.

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к “М.С.Л.”, главного конкурента “УНЛ” — компанию “М.С.Л.” все равно оставили под санкциями. Компании “УНЛ” связывают с нардепом от “МЧП” Александром Третьяковым.