Монополістом лотерейного ринку України може стати тернопільський велотренер – екс-віце-прем’єр

Лобістом інтересів “УНЛ” називають міністерство фінансів України. Нещодавно відомство представило нові ліцензійні умови для лотерейників, за якими лише “УНЛ” залишаться на ринку, решта — мають припинити свою діяльність.

М.Томенко допустив, що ці ліцензійні умови готували самі ж юристи “УНЛ”. Суть їх полягає у маскуванні грального бізнесу під лотереї, створенні жорсткої монополії та організації фактично кешевої історії.

“Це коли раз в рік лотерейний бізнес контактуєте з Мінфіном, а з податковою нічого не робить”, — пояснив він.

М.Томенко звернув увагу на власника компанії “УНЛ”. Це тернопільський велотренер, який живе на кілька тисяч гривень в місяць.

“Навряд хтось повірить, що в цій країні мережею в майже 5 000 точок, яка робиться разом з владою, може опікуватися такий власник”, — наголосив політик.

Він переконаний, що Мінфін разом з “УНЛ” можуть втягнути прем’єр-міністра в аферу по відмиванню брудних коштів.

“На мою думку, якщо В.Гройсман це підписує, то він учасник цієї афери, де в тінь виводяться десятки мільярдів гривень. Я вважаю, що цю аферу треба зупинити. У нас є закон, вносьте зміни до закону. Не відновлюйте гральний бізнес, а упорядковуйте лотерейну діяльність, повертайте конкуренцію. Щонайменше повинно бути 3-4 гравці на ринку”, — наголосив політик.

Нагадаємо, Мінфін розробив умови отримання ліцензій для лотерейних операторів. За даними експертів, чиновники відомства дають можливість замаскувати “одноруких бандитів” під лотереї та проводити легально заборонені з 2009 року азартні ігри.

Сьогодні на ринку лотерей працюють три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

“М.С.Л.” та “Патріот” намагаються прибрати з ринку. У вересні 2015 їх внесли до списку санкцій. Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. “М.С.Л.” в 2012 році запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було зазначено “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив в структуру “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини “М.С.Л.” і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит.

Незважаючи на те, що СБУ відмовилася від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” — компанію “М.С.Л.” все одно залишили під санкціями. Компанію “УНЛ” пов’язують з нардепом від “БПП” Олександром Третьяковим.