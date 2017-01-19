МОН будет сотрудничать с Советом Европы при обновлении школьных программ

"Вы занимаетесь проектом, который связан с развитием демократических ценностей и гражданства. И в нем для нас очень важны наработанные материалы, которые мы можем интегрировать в учебную программу для школьников. В частности, сейчас мы начинаем подготовку к обновлению программ базовой школы и написание новых программ для старшей школы - 10-11 классов ", - сообщила Л.Гриневич.

Она добавила, что проблема уже имеющихся образовательных материалов для школьников, которые были подготовлены офисом Совета Европы, состоит в том, что они существуют отдельно от учебных программ и предусматривают создание отдельного предмета. Внедрить такие курсы МОН не может, поскольку школы в Украине и так очень перегружены различными дисциплинами.

"Нам нужно оформить эти материалы в разрезе предметов и возрастных особенностей детей. Например, для детей 11 класса по курсу истории мы предлагаем использовать эти тексты, а для занятий по математике в конкретном классе и по конкретной теме можно использовать следующие упражнения и задачи. То есть мы должны идти по пути не создание отдельных курсов, а сквозной интеграции демократических ценностей в учебный процесс ", - пояснила Л.Гриневич.

Она добавила, что украинские учителя должны учиться использовать на своих уроках больше материалов и не ограничиваться только учебником. Чтобы помочь им в этом, МОН может разместить материалы в свободном доступе, а также добавить к ним рекомендации по использованию.

Важной сферой сотрудничества МОН и офиса Совета Европы является вопрос повышения академической добропорядочности и антикоррупционные меры в сфере высшего образования.

"Учитывая, что у вас уже предусмотрено проект в этой сфере, мы хотели бы вместе с вами работать над созданием" антиплагиатного "законодательства в Украине. Нормативно-правовая база, касающаяся борьбы с плагиатом, в нашей стране практически отсутствует. Это касается и определения плагиата, и механизмов, по которым плагиат должен определяться, поэтому мы искренне надеемся на вашу помощь в работе над его созданием ", - подчеркнула Л.Гриневич.