МОН співпрацюватиме з Радою Європи під час оновлення шкільних програм

“Ви займаєтесь проектом, що пов’язаний з розвитком демократичних цінностей та громадянства. І в ньому для нас дуже важливими є напрацьовані матеріали, які ми можемо інтегрувати в навчальну програму для школярів. Зокрема, зараз ми починаємо підготовку до оновлення програм базової школи та написання нових програм для старшої школи — 10-11 класів”, — повідомила Л.Гриневич.

Вона додала, що проблема вже наявних освітніх матеріалів для школярів, що були підготовані офісом Ради Європи, полягає в тому, що вони існують окремо від навчальних програм та передбачають створення окремого предмету. Впровадити такі курси МОН не може, оскільки школи в Україні і так дуже перевантажені різними дисциплінами.

“Нам потрібно оформити ці матеріали в розрізі предметів та вікових особливостей дітей. Наприклад, для дітей 11 класу з курсу історії ми пропонуємо використовувати ці тексти, а для занять з математики в конкретному класі та з конкретної теми можна використовувати наступні вправи та задачі. Тобто ми маємо йти дорогою не створення окремих курсів, а наскрізної інтеграції демократичних цінностей у навчальний процес”, — пояснила Л.Гриневич.

Вона додала, що українські вчителі повинні вчитися використовувати на своїх уроках більше матеріалів і не обмежуватися лише підручником. Щоб допомогти їм у цьому, МОН може розмістити матеріали у вільному доступі, а також додати до них рекомендації щодо використання.

Важливою сферою співпраці МОН та офісу Ради Європи є питання підвищення академічної доброчесності та антикорупційні заходи в сфері вищої освіти.

“Враховуючи, що у вас уже передбачено проект у цій сфері, ми хотіли б разом з вами працювати над створенням „антиплагіатного“ законодавства в Україні. Нормативно-правова база, що стосується боротьби з плагіатом, у нашій країні практично відсутня. Це стосується й визначення плагіату, й механізмів, за якими плагіат має визначатися, тому ми щиро сподіваємося на вашу допомогу в роботі над її створенням”, — підкреслила Л.Гриневич.