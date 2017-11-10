Молодежная сборная Украины уступила Англии в отборе к ЧЕ-2019

Доминик Соланки открыл счет в матче, забив гол в ворота молодежной сборной команды Украины ударом под штангу с линии штрафной. В конце тайма счет мог выровняться, но после срезки полевого футболиста, голкипер гостей выручил свой коллектив.

С появлением на поле во втором тайме Артема Беседина, атакующие возможности команды Головка увеличились. На старте 45-минутки Зинченко проверил вратаря гостей ударом с дальней дистанции, впоследствии Беседин не сумел пробить из опасной позиции.

Зато прострел вингера "Лестера" Демарая Грея закончился автоголом Павла Лукъянчука.

Таким образом, наши ребята уступили "Трем Львам" 0:2 и остались в группе с 5 очками. В Англии 13 пунктов - 1 строка.

Добавим, что уже 14-го ноября "желто-голубые" в гостях будут противостоять сверстникам из Шотландии.