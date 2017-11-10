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Молодіжна збірна України поступилася Англії у відборі до ЧЄ-2019

Молодіжна збірна України поступилася Англії у відборі до ЧЄ-2019

Київ • УНН

 • 13135 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На "Оболонь-Арені" відбулась зустріч групового етапу кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи 2019 року за участі України та Англії, передає кореспондент УНН.

Домінік Соланке відкрив рахунок у матчі, забивши гол у ворота молодіжної збірної команди України ударом під стійку з лінії штрафної. Наприкінці тайму рахунок міг вирівнятися, але після зрізки польового футболіста, голкіпер гостей виручив свій колектив.

З появою на полі у другому таймі Артема Бесєдіна, атакуючі можливості команди Головка збільшилися. На старті 45-хвилинки Зінченко перевірив воротаря гостей ударом з дальньої дистанції, згодом Бесєдін не зумів пробити із небезпечної позиції.

Натомість простріл вінгера "Лестера" Демарая Грея закінчився автоголом Павла Лук'янчука.

Таким чином, наші хлопці поступилися "Трьом Левам" 0:2 і залишились у групі із 5 очками. У Англії 13 пунктів – 1 рядок.

Додамо, що вже 14-го листопада "жовто-блакитні" в гостях протистоятимуть одноліткам зі Шотландії.

Українські Національні Новини

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