Молодіжна збірна України поступилася Англії у відборі до ЧЄ-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На "Оболонь-Арені" відбулась зустріч групового етапу кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи 2019 року за участі України та Англії, передає кореспондент УНН.
Домінік Соланке відкрив рахунок у матчі, забивши гол у ворота молодіжної збірної команди України ударом під стійку з лінії штрафної. Наприкінці тайму рахунок міг вирівнятися, але після зрізки польового футболіста, голкіпер гостей виручив свій колектив.
З появою на полі у другому таймі Артема Бесєдіна, атакуючі можливості команди Головка збільшилися. На старті 45-хвилинки Зінченко перевірив воротаря гостей ударом з дальньої дистанції, згодом Бесєдін не зумів пробити із небезпечної позиції.
Натомість простріл вінгера "Лестера" Демарая Грея закінчився автоголом Павла Лук'янчука.
Таким чином, наші хлопці поступилися "Трьом Левам" 0:2 і залишились у групі із 5 очками. У Англії 13 пунктів – 1 рядок.
Додамо, що вже 14-го листопада "жовто-блакитні" в гостях протистоятимуть одноліткам зі Шотландії.