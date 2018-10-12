Молодежная сборная Украины победила одного из главных конкурентов за выход на ЧЕ-2019

Дебют для “желто-синих” оказался провальным, ведь был пропущенный мяч от Моргана, которому дали пробить в одно касание с близкого расстояния в штрафной. Главным спасителем хозяев стал полузащитник “Мариуполя” Александр Зубков. Он до перерыва выровнял цифры на табло ударом с левой ноги из-за пределов штрафной, а на 56 минуте с дальнего расстояния огорчил голкипера гостей, который допустил ошибку.

Уже в компенсированное время Шапаренко отнял мяч на чужой половине и вывел на свидание с вратарем Виктора Коваленко, который установил окончательные цифры — 3:1.

Заметим, что в турнирной таблице Украины с 17 очками осталась второй и на 2 очка опережает Нидерланды, на 3 балла шотландцев. Прямую путевку в ЧЕ-2019 получила Англия в которой 23 пункта.

Добавим также, 16 октября в гостевом матче с нидерландцами определится обладатель второй позиции группы, который сможет побороться за путевку на Евро.