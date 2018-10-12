Молодіжна збірна України перемогла одного із головних конкурентів за вихід на ЧЄ-2019

Дебют для “жовто-блакитних” виявився провальним, адже був пропущений м’яч від Моргана, якому дали пробити в один дотик з близької відстані у штрафній. Головним рятівником господарів став півзахисник “Маріуполя” Олександр Зубков. Він до перерви вирівняв цифри на табло ударом з лівої ноги з-за меж штрафної, а на 56 хвилині з дальньої відстані засмутив кіпера гостей, який припустився помилки.

Вже у компенсований час Шапаренко відняв м’яч на чужій половині та вивів на побачення з воротарем Віктора Коваленка, який встановив остаточні цифри — 3:1.

Зауважимо, що в турнірній таблиці Україна з 17 очками залишилась другою і на 2 очки випереджає Нідерланди, на 3 бали шотландців. Пряму путівку до ЧЄ-2019 здобула Англія у якої 23 пункти.

Додамо також, 16-го жовтня в гостьовому матчі з нідерландцями визначиться володар другої позиції групи, який зможе поборотися за путівку на Євро.