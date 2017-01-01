Молодой житель Прикарпатья покончил с собой
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 1 января. УНН. Молодой житель Прикарпатья совершил самоубийство, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Вчера, 31 декабря, в 22.57 Коломыйским спасателям поступило сообщение от дежурного полиции. Правоохранители сообщили, что на территории собственного хозяйства совершил суицид через повешение 32-летний житель села Грабич Коломыйского района.
Правоохранители в настоящее время не раскрывают подробностей трагедии. Продолжается следствие.
Напомним, как сообщал УНН, в новогоднюю ночь в Хмельницкой области умерло три человека, одну женщину спасли .