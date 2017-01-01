Молодий мешканець Прикарпаття наклав на себе руки

Вчора, 31 грудня, о 22.57 коломийським рятувальникам надійшло повідомлення від чергового поліції. Правоохоронці повідомили, що на території власного господарства вчинив суїцид через повішення 32-річний житель села Грабич Коломийського району.

Правоохоронці на цей час не розкривають подробиць трагедії. Триває слідство.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Хмельниччині померло три людини, одну жінку врятували.