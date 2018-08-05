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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Парень избил и ограбил двух мужчин в Киеве

Парень избил и ограбил двух мужчин в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12595 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Ранее судимый 23-летний житель Винницкой области в Киеве избил и ограбил двух мужчин. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Ночью в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что его и товарища ограбил неизвестный на улице Елены Телиги. На место сразу прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что трое мужчин распивали алкогольные напитки и поссорились. В ходе конфликта незнакомец ударил сначала одного человека, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из пострадавших не растерялся и позвонил правоохранителям, предоставив при этом точное описание грабителя.

Сотрудники уголовного розыска, которые были неподалеку, задержали правонарушителя и доставили его в управление полиции. Им оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщал УНН, в Печерском районе Киева злоумышленники угрожая пистолетом ограбили киевлянина.

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