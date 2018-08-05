Парень избил и ограбил двух мужчин в Киеве

"Ночью в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что его и товарища ограбил неизвестный на улице Елены Телиги. На место сразу прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что трое мужчин распивали алкогольные напитки и поссорились. В ходе конфликта незнакомец ударил сначала одного человека, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из пострадавших не растерялся и позвонил правоохранителям, предоставив при этом точное описание грабителя.



Сотрудники уголовного розыска, которые были неподалеку, задержали правонарушителя и доставили его в управление полиции. Им оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.



Как сообщал УНН, в Печерском районе Киева злоумышленники угрожая пистолетом ограбили киевлянина.