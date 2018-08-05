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Молодик побив та пограбував двох чоловіків у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Раніше судимий 23-річний житель Вінницької області у Києві побив та пограбував двох чоловіків. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

"Вночі до чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що його і товариша пограбував невідомий на вулиці Олени Теліги. На місце відразу прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків розпивали алкогольні напої та посварилися. У ході конфлікту незнайомець вдарив спочатку одного чоловіка, а потім його товариша, забрав мобільні телефони та втік. Один із потерпілих не розгубився і зателефонував правоохоронцям, надавши при цьому точний опис грабіжника.

Співробітники карного розшуку, які були неподалік, затримали правопорушника та доставили його до управління поліції. Ним виявився 23-річний, житель Вінницької області, раніше судимий за шахрайські дії.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомляв УНН, у Печерському районі Києва зловмисники погрожуючи пістолетом пограбували киянина.

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