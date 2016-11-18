Молодые хирурги и травматологи массово бегут за границу - Л.Канаровская
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Основной причиной трудовой миграции медицинских работник сегодня является низкий уровень заработной платы в Украине, который в среднем составляет 100 долларов. Об этом в комментарии УНН рассказала председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская.
"Сегодня у нас увольняется из лечебных медицинских учреждений молодежь в основном: молодые хирурги, травматологи. И мы понимаем, что они все уезжают за границу. Три бюро медицинской миграции работают в Киеве на сегодня. Причем, довольно успешно. А как можно работать со средней заработной платой в 100 долл.? Поэтому и мигрируют", - рассказала она.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.
При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочку медицинской реформы.
Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.
"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с замахом на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не станет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.