Молоді хірурги та травматологи масово тікають за кордон - Л.Канаровська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Основною причиною трудової міграції медичних працівник сьогодні є низький рівень заробітної плати в Україні, яка в середньому становить 100 доларів. Про це у коментарі УНН розповіла голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Канаровська.
"Сьогодні у нас звільняється із лікувальних медичних закладів молодь в основному: молоді хірурги, травматологи. І ми розуміємо, що вони всі від'їжджають за кордон. Три бюро медичної міграції працюють у Києві на сьогодні. При чому, досить успішно. А як можна працювати із середньою заробітною платою у 100 дол.? Тому і мігрують", - розповіла вона.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.
При цьому, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.
Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.
“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу”, - зазначив О.Спіженко.