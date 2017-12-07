Молдаванин пытался ввезти в Украину более 90 кг рыбы и морепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Гражданин Молдовы пытался незаконно провезти через таможенный пост "Бачевск" в Сумской области более 90 кг рыбы и морепродуктов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы терорганам ГФС в Сумской области.
По информации пресс-службы, гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину почти 18 кг рыбы, более 26 кг креветок и 46 кг морепродуктов.
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"Мужчина не заявил о наличии товара во время устного опроса и не указал в таможенной декларации", - отметили в ведомстве.
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По данному факту сообщили в пресс-службе, составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Нарушителя ждет штраф в размере 100 процентов от стоимости изъятых товаров с их последующей конфискацией, добавили в ведомстве.