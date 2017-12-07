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Молдованин намагався ввезти в Україну понад 90 кг риби та морепродуктів

Молдованин намагався ввезти в Україну понад 90 кг риби та морепродуктів

Київ • УНН

 • 13064 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Громадянин Молдови намагався незаконно провезти через митний пост “Бачівськ” на Сумщині понад 90 кг риби та морепродуктів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби тероргану ДФС у Сумській області.

За інформацією прес-служби, громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до нашої держави майже 18 кг риби, більше 26 кг креветок та 46 кг морепродуктів.

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“Чоловік не заявив про наявність товару під час усного опитування та не зазначив у митній декларації”, — зауважили у відомстві.

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За даним фактом, поінформували у прес-службі, складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.

На порушника чекає штраф у розмірі 100 відсотків від вартості вилучених товарів з їх подальшою конфіскацією, додали у відомстві.

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