Молдованин намагався ввезти в Україну понад 90 кг риби та морепродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Громадянин Молдови намагався незаконно провезти через митний пост “Бачівськ” на Сумщині понад 90 кг риби та морепродуктів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби тероргану ДФС у Сумській області.
За інформацією прес-служби, громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до нашої держави майже 18 кг риби, більше 26 кг креветок та 46 кг морепродуктів.
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“Чоловік не заявив про наявність товару під час усного опитування та не зазначив у митній декларації”, — зауважили у відомстві.
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За даним фактом, поінформували у прес-службі, складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.
На порушника чекає штраф у розмірі 100 відсотків від вартості вилучених товарів з їх подальшою конфіскацією, додали у відомстві.