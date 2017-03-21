Молдова начала экстрадиционную проверку в отношении судьи Н.Чауса две недели назад - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сейчас вопрос экстрадиции беглого судьи Николая Чауса находится на решении у руководства Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
"Экстрадиционная проверка началась еще две недели назад, когда они (антикоррупционная прокуратура Молдовы - ред.) получили документы", - сказал В.Кривенко.
По его словам, сейчас вопрос экстрадиции Н.Чауса находится на рассмотрении руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. Вместе с тем, по словам В.Кривенко окончательное решение об экстрадиции беглого судьи в Украину примет суд Молдовы.
Он отметил, что пока соответствующее судебное заседание еще не назначено.
На уточнение УНН, в течение какого времени антикоррупционные органы Молдовы могут решить вопрос экстрадиции Н.Чауса, несмотря на то, что он попросил политического убежища в этой стране, В.Кривенко сказал: "Больше срока будут проверять документы, конкретных сроков нет".
Отметим, по законодательству, экстрадиционная проверка должна длиться около 40 дней.
Напомним, Антикоррупционный прокурор Молдовы сообщил УНН, что началась экстрадиционная проверка судьи Н.Чауса.
Как сообщал УНН, компетентные органы Молдовы пообещали как можно быстрее рассмотреть представление украинских антикоррупционных органов об экстрадиции судьи Николая Чауса.
Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы.
Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 УК Украины было составлено руководителем САП 10 августа 2016 г. и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 г.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судью Н.Чауса объявили в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.