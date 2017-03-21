Молдова розпочала екстрадиційну перевірку щодо суді М.Чауса два тижні тому - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Наразі питання екстрадиції судді-втікача Миколи Чауса знаходиться на вирішенні у керівництва Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.
“Екстрадиційна перевірка почалася ще два тижні тому, коли вони (антикорупційна прокуратура Молдови — ред.) отримали документи”, — сказав В.Кривенко.
За його словами, наразі питання екстрадиції М.Чауса знаходиться на розгляді керівництва Антикорупційної прокуратури Молдови. Разом з тим, за словами В.Кривенка кінцеве рішення щодо екстрадиції судді-втікача в Україну ухвалить суд Молдови.
Він зазначив, що поки що відповідне судове засідання ще не призначене.
На уточнення УНН, протягом якого часу антикорупційні органи Молдови можуть вирішити питання екстрадиції М.Чауса, зважаючи на те, що він попросив політичного притулку у цій країні, В.Кривенко сказав: “Більше терміну будуть перевіряти документи, конкретних строків немає”.
Зазначимо, за законодавством, екстрадиційна перевірка має тривати близько 40 днів.
Нагадаємо, Антикорупційний прокурор Молдови повідомив УНН, що розпочата екстрадиційна перевірка суді М.Чауса.
Як повідомляв УНН, компетентні органи Молдови пообіцяли якнайшвидше розглянути подання українських антикорупційних органів щодо екстрадиції судді Миколи Чауса.
Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.
Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.
Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.