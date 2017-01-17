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Молдова не пойдет на признание Крыма российским - И.Додон

Молдова не пойдет на признание Крыма российским - И.Додон

Киев • УНН

 • 12391 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сейчас Молдова не пойдет на официальное признание Крыма российским, поскольку существует необходимость построения дружеских отношений с Украиной и решения вопроса Приднестровья. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - сказал И.Додон.

Как сообщал УНН, 17 января президент республики Игорь Додон заявил, что Молдова может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом.

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