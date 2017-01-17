Молдова не піде на визнання Криму російським – І.Додон

"Я свою позицію не міняв, не змінюю і не буду міняти. Але треба розуміти, що нам треба вибудовувати з Україною дружні відносини, нам потрібно вирішити придністровську проблему. І робити якісь офіційні визнання якихось речей, я думаю, що в Молдові ніхто зараз на цей ризик не піде ", - сказав І.Додон.

Як повідомляв УНН, 17 січня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення “дорожньої карти” співпраці з Євразійським економічним співтовариством.