Молдова не піде на визнання Криму російським – І.Додон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Наразі Молдова не піде на офіційне визнання Криму російським, бо існує необхідність побудови дружніх відносин з Україною та вирішення питання Придністров'я. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Я свою позицію не міняв, не змінюю і не буду міняти. Але треба розуміти, що нам треба вибудовувати з Україною дружні відносини, нам потрібно вирішити придністровську проблему. І робити якісь офіційні визнання якихось речей, я думаю, що в Молдові ніхто зараз на цей ризик не піде ", - сказав І.Додон.
Як повідомляв УНН, 17 січня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення “дорожньої карти” співпраці з Євразійським економічним співтовариством.