Молдова напомнила ОБСЕ, что вывод российских войск для республики — приоритет

“Доводим до сведения господина Фраттини (Франко Фраттини — спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию — ред.), а также всех заинтересованных в этом вопросе, что для Республики Молдова вывод российских войск с нашей территории есть и будет приоритетом, который, мы надеемся, и дальше будет поддерживать международное сообщество, в том числе Российская Федерация”, — сказал председатель ДПМ В.Плахотнюк.

Он подчеркнул, что заявления Фраттини о том, что требования Молдовы о выводе российских войск “оторваны от реальности” могут негативно отразиться на процессе урегулирования приднестровского конфликта. Плахотнюк заявил, что высказывания представителя ОБСЕ опрометчивы.

“Подобные опрометчивые заявления могут заблокировать и поставить точку на достигнутом нами прогрессе в ходе текущих переговоров, на которых мы своими силами добились многого в диалоге между Кишиневом и Тирасполем; диалоге, в котором мы пришли к компромиссу по многим конкретным вопросам и подписали соответствующие соглашения, в то же время избегая суверенизации Приднестровья...В прошлом у нас были ситуации, когда лишь из-за амбиций международных чиновников, которые хотели отметить формальный успех в урегулировании конфликта, были попытки навязать подписывание определенных документов в ущерб суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова. Но мы не понимаем, зачем сейчас, когда мы впервые за последние 15 лет, добиваемся реального прогресса в сближении двух берегов Днестра, наши усилия и успехи в переговорах срываются конъюнктурными и разрушительными заявлениями”, — сказал В.Плахотнюк.

Как ранее сообщалось, в начале марта спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил телеканалу Russia Today, что требование Молдовы вывести российские оккупационные войска с левого берега Днестра “оторвано от реальности”.

“Эти соображения оторваны от реальности. Разговаривать про российское военное присутствие сейчас неправомерно, пока мы не примем всеобъемлющий пакет решений, включающий другие моменты”, — заявил тогда Ф.Фраттини.

Как сообщается в молдавских СМИ, Фраттини близок с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его мнению, урегулирование приднестровского конфликта невозможно без России и президента Игоря Додона.

Также известно, что Фраттини совершит визит в Молдову в марте.