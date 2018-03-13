Молдова нагадала ОБСЄ, що виведення російських військ для республіки - пріоритет

КИЇВ. 13 березня. УНН. Виведення російських військ, які розташовуються на території окупованого Придністров'я в Молдові є для країни пріоритетом, а заяви представника ОБСЄ Фраттіні, що ці вимоги відірвані від реальності можуть завдати шкоди у врегулюванні конфлікту. Про це завив лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк під час брифінгу, 13 березня, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.