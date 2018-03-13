Молдова нагадала ОБСЄ, що виведення російських військ для республіки - пріоритет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Виведення російських військ, які розташовуються на території окупованого Придністров'я в Молдові є для країни пріоритетом, а заяви представника ОБСЄ Фраттіні, що ці вимоги відірвані від реальності можуть завдати шкоди у врегулюванні конфлікту. Про це завив лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк під час брифінгу, 13 березня, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.
“Доводим до сведения господина Фраттини (Франко Фраттини — спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию — ред.), а также всех заинтересованных в этом вопросе, что для Республики Молдова вывод российских войск с нашей территории есть и будет приоритетом, который, мы надеемся, и дальше будет поддерживать международное сообщество, в том числе Российская Федерация”, — сказал председатель ДПМ В.Плахотнюк.
Він підкреслив, що заяви Фраттіні про те, що вимоги Молдови про виведення російських військ “відірвані від реальності” можуть негативно відбитися на процесі врегулювання придністровського конфлікту. Плахотнюк заявив, що висловлювання представника ОБСЄ необачні.
“Подібні необачні заяви можуть заблокувати і поставити крапку на досягнутому нами прогресі в ході поточних переговорів, на яких ми своїми силами домоглися багато чого в діалозі між Кишиневом і Тирасполем; діалозі, в якому ми прийшли до компромісу з багатьох конкретних питань і підписали відповідні угоди, в той же час уникаючи суверенізації Придністров’я ... В минулому у нас були ситуації, коли лише через амбіції міжнародних чиновників, які хотіли відзначити формальний успіх у врегулюванні конфлікту, були спроби нав’язати підписування певних документів на шкоду суверенітету і територіальній цілісності Республіки Молдова. Але ми не розуміємо, навіщо зараз, коли ми вперше за останні 15 років, добиваємося реального прогресу в зближенні двох берегів Дністра, наші зусилля і успіхи в переговорах зриваються кон’юнктурними і руйнівними заявами”, — сказав В.Плахотнюк.
Як раніше повідомлялося, на початку березня спецпредставник ОБСЄ щодо Придністров’я Франко Фраттіні заявив телеканалу Russia Today, що вимога Молдови вивести російські окупаційні війська з лівого берега Дністра “відірвана від реальності”.
“Ці міркування відірвані від реальності. Розмовляти про російську військову присутність зараз неправомірно, поки ми не приймемо всеосяжний пакет рішень, що включає інші моменти”, — заявив тоді Ф. Фраттіні.
Як повідомляється в молдавських ЗМІ, Фраттіні близький з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На його думку, врегулювання придністровського конфлікту неможливо без Росії і президента Ігоря Додона.
Також відомо, що Фраттіні здійснить візит до Молдови в березні.