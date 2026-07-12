Моди укрепляет союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая
Киев • УНН
Премьер-министр Индии заключил соглашения с Индонезией и Австралией на фоне усиления Китая. Страны региона стремятся уменьшить зависимость от США и КНР.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди активизировал сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона, заключив ряд оборонных и экономических соглашений на фоне роста влияния Китая и неопределенности относительно роли США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время турне по трем странам Моди договорился о продаже Индонезии сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, а также расширил партнерство с Австралией в сферах обороны, энергетики и критически важных минералов. Соглашения заключались на фоне роста напряженности в сфере безопасности после испытания Китаем баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку.
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По оценке Bloomberg, эти договоренности отражают стремление стран региона усилить собственную безопасность и экономическое сотрудничество, пока Вашингтон призывает союзников брать на себя большую ответственность, а Пекин наращивает свое влияние.
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По его словам, государства все активнее объединяют усилия в сферах обороны, морской безопасности, производства полупроводников и поставок критически важных минералов, чтобы уменьшить зависимость как от Китая, так и от США.
Во время визита в Австралию Моди также обсудил с премьер-министром Энтони Албанизом испытания Китаем баллистической ракеты. По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, стороны выразили обеспокоенность ситуацией и подтвердили намерение усиливать сотрудничество для поддержания мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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