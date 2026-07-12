Моди укрепляет союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди активизировал сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона, заключив ряд оборонных и экономических соглашений на фоне роста влияния Китая и неопределенности относительно роли США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Во время турне по трем странам Моди договорился о продаже Индонезии сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, а также расширил партнерство с Австралией в сферах обороны, энергетики и критически важных минералов. Соглашения заключались на фоне роста напряженности в сфере безопасности после испытания Китаем баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку.

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По оценке Bloomberg, эти договоренности отражают стремление стран региона усилить собственную безопасность и экономическое сотрудничество, пока Вашингтон призывает союзников брать на себя большую ответственность, а Пекин наращивает свое влияние.

Рост Китая как главной державы в Индо-Тихоокеанском регионе приводит к появлению новых условий. Страны реагируют на это – сказал руководитель направления по вопросам Индии в Asia Group Ашок Малик.

По его словам, государства все активнее объединяют усилия в сферах обороны, морской безопасности, производства полупроводников и поставок критически важных минералов, чтобы уменьшить зависимость как от Китая, так и от США.

Во время визита в Австралию Моди также обсудил с премьер-министром Энтони Албанизом испытания Китаем баллистической ракеты. По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, стороны выразили обеспокоенность ситуацией и подтвердили намерение усиливать сотрудничество для поддержания мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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