Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов, передает УНН.

Детали

Условно-досрочное освобождение для участия в обороне государства. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности сегодня рекомендовал ВР принять законопроект №11079-1 за основу в первом чтении - сообщил Бакумов.

По его словам, условно-досрочное освобождение лица от отбывания наказания для прохождения военной службы возможно только:

во время проведения мобилизации и введения военного положения;

с согласия осужденного лица;



с согласия командира в/ч;



в случае прохождения ВВК.



Лицо, воспользовавшееся УДО для участия в обороне государства, освобождается от отбывания основного наказания в виде ограничения или лишения свободы - добавил Бакумов.

Он отметил, что воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности, за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием.

Криминализировано уклонение лиц от прохождения военной службы, которые воспользовались УДО для участия в обороне государства, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет - резюмировал нардеп.

Напомним

Законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы, внесли в Верховную Раду 13 марта.