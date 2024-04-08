Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  65181 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  96355 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  143963 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  115569 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204530 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192399 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182520 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152755 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110070 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127711 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Новости по теме
Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

  •  11067 просмотра
"Таможенный безвиз": украинский бизнес с процедурой упрощения удвоил совместный транзит в І квартале этого года

"Таможенный безвиз": украинский бизнес с процедурой упрощения удвоил совместный транзит в І квартале этого года

  •  10028 просмотра
Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

  •  8401 просмотра
Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

  •  7404 просмотра
Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

  •  6700 просмотра
Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

  •  9934 просмотра
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

  •  10936 просмотра
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

  •  12460 просмотра
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

  •  10403 просмотра
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

  •  10621 просмотра

Популярные

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

  •  103362 просмотра
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

  •  82132 просмотра
В Запорожье взрыв - ОВА

В Запорожье взрыв - ОВА

  •  101148 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

  •  69263 просмотра
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  120739 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  272505 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  297697 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  358221 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  426908 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  425381 просмотра

Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект, который позволит освободить заключенных от отбывания наказания, если они проходят военную службу во время мобилизации и военного положения, с определенными условиями и исключениями.

Война •   •  11067 просмотра
Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

"Таможенный безвиз": украинский бизнес с процедурой упрощения удвоил совместный транзит в І квартале этого года

В первом квартале 2024 года количество украинских компаний, получивших разрешения на упрощение транзита по процедуре совместного транзита, удвоилось по сравнению с первым кварталом 2023 года, что свидетельствует о росте деловой активности, несмотря на продолжающиеся военные действия.

Экономика •   •  10028 просмотра
"Таможенный безвиз": украинский бизнес с процедурой упрощения удвоил совместный транзит в І квартале этого года

Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

Пожар на российском ракетном корабле "серпухов" полностью уничтожил его оборудование связи и автоматизации, что надолго вывело его из строя.

Война •   •  8401 просмотра
Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Более 3750 пациентов умерли в Южной Корее с 2017 года из-за отказа больниц оказывать медицинскую помощь, что подчеркивает основные проблемы системы здравоохранения накануне парламентских выборов в стране.

Новости Мира •   •  7404 просмотра
Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Ватикан обнародовал 20-страничную декларацию, осуждающую такие нарушения морали, как эвтаназия, гендерная теория, суррогатное материнство, аборты, увечья, пытки, торговля людьми и другие действия, унижающие человеческое достоинство.

Новости Мира •   •  6700 просмотра
Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

Украина и Венгрия договорились открыть новый пункт пропуска для легкового транспорта "Великая Паладь - Надьгодош" и разрешить пропуск пустых грузовиков весом более 7,5 тонн в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань".

Экономика •   •  9934 просмотра
Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Сенатор США Джонни Эрнст ожидает, что пакет помощи Украине будет одобрен Конгрессом в течение нескольких недель, несмотря на некоторые разногласия относительно уровня расходов, поскольку подавляющее большинство поддерживает Украину ради ее собственной национальной безопасности.

политика •   •  10936 просмотра
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Дания сделает дополнительный взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,8 млн. долларов США, что увеличит общий взнос до 11 млн евро, чтобы помочь Украине поддерживать энергоснабжение на фоне значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Война •   •  12460 просмотра
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, завершение подготовки сравнительной таблицы запланировано на 9 апреля. Верховная Рада планирует начать рассмотрение документы 10 апреля, а окончательное голосование ожидается 11 апреля.

Война •   •  10403 просмотра
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а Эстония и Люксембург объявили о новых финансовых взносах в поддержку способности Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Война •   •  10621 просмотра
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны