Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект, который позволит освободить заключенных от отбывания наказания, если они проходят военную службу во время мобилизации и военного положения, с определенными условиями и исключениями.
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В первом квартале 2024 года количество украинских компаний, получивших разрешения на упрощение транзита по процедуре совместного транзита, удвоилось по сравнению с первым кварталом 2023 года, что свидетельствует о росте деловой активности, несмотря на продолжающиеся военные действия.
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Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее
Более 3750 пациентов умерли в Южной Корее с 2017 года из-за отказа больниц оказывать медицинскую помощь, что подчеркивает основные проблемы системы здравоохранения накануне парламентских выборов в стране.
Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство
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Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта
Украина и Венгрия договорились открыть новый пункт пропуска для легкового транспорта "Великая Паладь - Надьгодош" и разрешить пропуск пустых грузовиков весом более 7,5 тонн в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань".
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине
Сенатор США Джонни Эрнст ожидает, что пакет помощи Украине будет одобрен Конгрессом в течение нескольких недель, несмотря на некоторые разногласия относительно уровня расходов, поскольку подавляющее большинство поддерживает Украину ради ее собственной национальной безопасности.
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов
Дания сделает дополнительный взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,8 млн. долларов США, что увеличит общий взнос до 11 млн евро, чтобы помочь Украине поддерживать энергоснабжение на фоне значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, завершение подготовки сравнительной таблицы запланировано на 9 апреля. Верховная Рада планирует начать рассмотрение документы 10 апреля, а окончательное голосование ожидается 11 апреля.
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны
ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а Эстония и Люксембург объявили о новых финансовых взносах в поддержку способности Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.