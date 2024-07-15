Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что мобилизация в Украине идет по плану, но не хватает мест для тренировок мобилизованных войск. В сотрудничестве с Польшей ведется работа над расширением тренировочных центров как внутри страны, так и за ее пределами.
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что военные придерживаются своих планов по мобилизации, но есть недостаток тренировочных площадок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом, так и это одно из наших решений с Польшей,
Напомним,
Более 11 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 59 лет потенциально подлежат мобилизации в Украине. При этом около 565 000 уже забронированы.