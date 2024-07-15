Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что военные придерживаются своих планов по мобилизации, но есть недостаток тренировочных площадок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом, так и это одно из наших решений с Польшей, - отметил Зеленский.

Напомним,

Более 11 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 59 лет потенциально подлежат мобилизации в Украине. При этом около 565 000 уже забронированы.