Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко ответил критикам относительно возраста, физического состояния и пора ли завершать карьеру, отметив, что ему "было 34 и тогда, когда побеждали" Барселону", проводили матчи с Англией, Италией", передает УНН.

""Я знаком с ним (с Разваном Рацем - ред.) очень давно, знаю его шутки, они очень специфические. Мне о его словах сказали ребята. Я воспринял это нормально. Он позвонил мне, сказал, что его неправильно поняли, был неверный перевод. Мы пошутили, у меня с ним хорошие отношения. По теме завершения карьеры. Когда человеку за 30, то все начинают говорить, что он стар в футболе. Не знаю откуда это берется. У меня есть своя голова, я работаю. Мы ежедневно бегаем с датчиками, которые показывают твое физическое состояние. Когда ты смотришь на их показатели, то все становится понятным, и ты никого не сможешь обмануть. Люди реагируют на поражение, говорят, что Степаненко старый. А ведь мне было 34 и тогда, когда мы побеждали "Барселону", проводили матчи с Англией, Италией. Не очень понимаю, что изменилось. Эти полгода были для меня не очень удачными из - за травм", - сказал Степаненко на пресс-конференции накануне матча с Бельгией.

Он добавил, что после каждого матча в чемпионате Украины приходит домой и становится на беговую дорожку.

""Это для того, чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть, я оставался на том уровне, на котором должен быть. Самое главное-не то, что говорят, а то, что ты делаешь. Я могу закончить завтра, через год или два. Но это мое решение, которое я буду принимать, когда буду готов. Разван пошутил, но мне пишут об этом всегда. Почему не писали после игры с "Барселоной"? Это мое внутреннее ощущение и только я буду принимать решение, когда буду знать, что не могу что - то делать", - добавил Степаненко.

В то же время Виталий Миколенко отметил, что не в возрасте дело.

"Со мной играет Эшли Янг, ему 38 лет, и никто не говорит, что он стар, что ему пора уходить на пенсию. Все показывают датчики, как говорит Тарас. Когда видишь, что он, Ярмоленко, Сидорчук — в первой пятерке на тренировке, то понимаешь, что неважно, какой у него возраст, если он все показывает на поле, столько работает. Люди видят лишь верхушку айсберга", - отметил Миколенко.

Контекст

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Разван Рац, который в свое время был партнером Степаненко, после матча сборной Украины против Румынии, в котором румыны одержали победу, заявил, что позвонит Степаненко и скажет, чтобы он завершал карьеру.

""Невероятная атмосфера на трибунах, на стадионе было много наших болельщиков, наверное, тысяч 50.украинцев вообще не было слышно. Я позвоню Степаненко и скажу, чтобы он завершал карьеру. Несколько лет назад, я был на поле, а теперь смотрел игру с трибуны. Довольно необычно быть болельщиком, ты по-другому чувствуешь эмоции. Украина вообще не играла в футбол, они выглядели очень апатично, а мы выжали из них все, что могли! Разница была заметна от начала и до конца матча", - заявлял Рац.

Напомним

Левый защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что уже два дня тренируется на поле с командой и готовится к матчу с Бельгией в штатном режиме.