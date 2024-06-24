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Мені також було 34, коли ми перемагали “Барселону”: Степаненко різко відповів критикам про свій вік

Київ • УНН

 • 16846 перегляди

Тарас Степаненко, 34-річний півзахисник збірної України і донецького "Шахтаря", спростував критику, що ставить під сумнів його вік і фізичну форму, пославшись на свої виступи проти "Барселони", Англії та Італії, заявивши, що тільки він сам буде вирішувати, коли завершити кар'єру, грунтуючись на своїх внутрішніх відчуттях і здібностях.

Мені також було 34, коли ми перемагали “Барселону”: Степаненко різко відповів критикам про свій вік

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко відповів критикам щодо віку, фізичного стану та чи настав час завершувати кар'єру, зауваживши, що йому "було 34 і тоді, коли перемагали "Барселону", проводили матчі з Англією, Італією", передає УНН.

"Я знайомий із ним (з Разваном Рацом - ред.) дуже давно, знаю його жарти, вони дуже специфічні. Мені про його слова сказали хлопці. Я це сприйняв нормально. Він зателефонував мені, сказав, що його неправильно зрозуміли, був невірний переклад. Ми пожартували, я маю з ним гарні відносини. Щодо теми завершення кар’єри. Коли людині за 30, то всі починають говорити, що вона стара у футболі. Не знаю звідки це береться. У мене є своя голова, я працюю. Ми щодня бігаємо з датчиками, які показують твій фізичний стан. Коли ти дивишся на їхні показники, то все стає зрозумілим, і ти нікого не зможеш обдурити. Люди реагують на поразку, говорять, що Степаненко старий. Але ж мені було 34 і тоді, коли ми перемагали "Барселону", проводили матчі з Англією, Італією. Не дуже розумію, що змінилося. Ці пів року були для мене не дуже вдалими через травми", - сказав Степаненко на пресконференції напередодні матчу з Бельгією.

Він додав, що після кожного матчу в чемпіонаті України приходит додому й стає на бігову доріжку.

"Це для того, щоб коли тренер дасть мені шанс зіграти, я залишався на тому рівні, на якому повинен бути. Найголовніше — не те, що кажуть, а те, що ти робиш. Я можу закінчити завтра, за рік чи за два. Але це моє рішення, яке я буду приймати, коли буду готовим. Разван пожартував, але мені пишуть про це завжди. Чому не писали після гри з "Барселоною"? Це моє внутрішнє відчуття і лише я прийматиму рішення, коли знатиму, що не можу щось робити", - додав Степаненко.

Водночас Віталій Миколенко наголосив, що не у віці справа.

"Зі мною грає Ешлі Янг, йому 38, і ніхто не говорить, що він старий, що йому час на пенсію. Усе показують датчики, як говорить Тарас. Коли бачиш, що він, Ярмоленко, Сидорчук — у першій п’ятірці на тренуванні, то розумієш, що байдуже, який у нього вік, якщо він усе показує на полі, стільки працює. Люди бачать лише верхівку айсберга", - зазначив Миколенко.

Контекст

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної Румунії Разван Рац, який свого час був партнером Степаненка, після матчу збірної України проти Румунії, в якому румуни отримали перемогу, заявив, що подзвонить Степаненку та скаже, щоб він завершував кар’єру.

"Неймовірна атмосфера на трибунах, на стадіоні було багато наших вболівальників, напевно, тисяч 50. Українців взагалі не було чутно. Я подзвоню Степаненку і скажу, щоб він завершував кар’єру. Кілька років тому, я був на полі, а тепер дивився гру з трибуни. Досить незвично бути вболівальником, ти по-іншому відчуваєш емоції. Україна взагалі не грала у футбол, вони виглядали дуже апатично, а ми вичавили з них все, що могли! Різниця була помітна від початку і до кінця матчу", - заявляв Рац.

Нагадаємо

Лівий захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко розповів, що вже два дні тренується на полі з командою та готується до матчу з Бельгією у штатному режимі.

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