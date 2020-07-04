МКС внепланово изменила орбиту во избежание столкновения с космическим мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Международная космическая станция скорректировала свою орбиту на 900 метров для возможного предотвращения столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в "Роскосмос", передает УНН.
Так, Центр управления полетами ЦНИИМАШ вечером 3 июля провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Отмечается, что все операции прошли штатно.
“Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля „Прогресс МС-14“, который пристыкован к агрегатному отсеку модуля „Звезда“ российского сегмента МКС. Они проработали около 100 секунд и сообщили станции увеличения скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров”, — сообщили в Роскосмосе.
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Сейчас экипаж длительной экспедиции МКС-63 в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберт Бенкен работает по запланированной программе.
“Обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полетами в Королеве (РФ) и в Хьюстоне (США)”, резюмировали в сообщении.
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