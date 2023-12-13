МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушение культурных прав украинцев во временно оккупированном россиянами Крыму, и направляют свои усилия, чтобы сохранить международное внимание к ситуации на временно оккупированной территории. Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко во время во время дискуссии в Риге. Слова чиновника цитирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает УНН.

Защита украинского национального наследия, возвращение всех экспонатов и поддержка на всех уровнях - это приоритет для Правительства Ситуация в Крыму находится на повестке дня министерства: мы направляем все усилия, чтобы сохранить международное внимание к нарушениям прав человека и культурных прав украинцев человека и культурных прав украинцев на временно оккупированной территории. - заявил заместитель Министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко

Детали

Обращение заместителя министра было в формате видеовыступления, ведь он присоединился к дискуссии "Деоккупация Крыма и построение региональной архитектуры безопасности", в формате онлайн.

Среди незаконных мер, которые осуществляет государство-агрессор россия, Шевченко отметил археологические работы на Крымском полуострове, а также изменение собственности украинских культурных учреждений и коллекций, которые хранятся в крымских музеях.

"Среди проблемных вопросов - Херсонес в Севастополе и Ханский дворец в Бахчисарае, которые являются важными местами для украинской и крымскотатарской культуры. К сожалению, эти объекты разрушаются и теряют свой аутентичный вид", - добавил заместитель Министра.

В то же время Тарас Шевченко отметил, что украинская власть и международные организации смогли вернуть "Скифское золото", хотя Россия пыталась блокировать решение суда по этому вопросу. суда по этому вопросу.

У нас также есть и положительные истории, такие как кейс со "Скифским золотом". Судебные процессы длились немало лет, но артефакты вернулись в Украину. Это очень положительный момент - мы боремся не только за наш народ, за наши территории, но и за музейные экспонаты, национальное наследие. - отметил он.

Тарас Шевченко также поблагодарил за поддержку Министра культуры Латвии Агнесу Логиний и подчеркнул, что Латвия является "сильным партнером во всей нашей политике, включая культурой и поддержкой полноправного членства Украины в Европейском Союзе".