МХП построила элеватор на Львовщине

Детали

Мощности приемки и сушки пшеницы составляют: 1750 тонн/сутки, кукурузы - 1110 тонн/час при сушке от 24,5 -14,5% влажности. Технология элеватора предусматривает хранение зерна в полимерных рукавах.

«Во время войны мы продолжаем инвестировать в развитие аграрной отрасли нашей страны. Строительство нового элеватора на Львовщине – это не просто увеличение элеваторных мощностей на западе Украины, но и новые рабочие места и налоги в местные и государственный бюджеты. Предприятия МХП – надежные работодатели и партнеры громад», - комментирует Сергей Доброгорский, заместитель председателя правления по агронаправлению МХП.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Компания МХП – весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур – 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.