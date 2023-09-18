МХП збудувала елеватор на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Компанія МХП збудувала елеватор на Львівщині. Він вже розпочав роботу та приймає зернові культури пізньої групи, вирощені на підприємствах Західного Хабу МХП. Про це повідомляє прес-служба МХП, передає УНН.
Деталі
Потужності приймання та сушіння пшениці становлять: 1750 тонн/добу, кукурудзи - 1110 тонн/год при сушінні від 24,5 -14,5 % вологості. Технологія елеватора передбачає зберігання зерна у полімерних рукавах.
«Під час війни ми продовжуємо інвестувати в розвиток аграрної галузі нашої країни. Будівництво нового елеватору на Львівщині – це не просто збільшення елеваторних потужностей на заході України, а й нові робочі місця та податки до місцевих та державного бюджетів. Підприємства МХП – надійні роботодавці та партнери громад», - коментує Сергій Доброгорський, заступник голови правління з агронапрямку МХП.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Компанія МХП – вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.