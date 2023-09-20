МХП отметили наградой PrivateLabel-2023 за собственную торговую марку "Секреты Шефа"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Компания МХП получила национальное признание на XV международной конференции PrivateLabel за торговую марку “Секреты Шефа”, разработанную для собственных сетей магазинов “М’Мясомаркет”, “Наша Ряба”, “Еда Свежая”. МХП отметили наградой в номинации “Бестселлер в категории PrivateLabel-2023”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Премию “PrivateLabel” вручает В2В-медиагруппа TradeMasterGroup. Цель бизнес-награды — отметить достижения и вклад ритейлеров и производителей в направлении развития собственных торговых марок (СТМ) и взаимодействия с потребителями. Победителей премии выбирают по многим критериям. Это в частности удельный вес СТМ внутри категории, прирост, маржа, рост объема продаж, денежный оборот и т.д.
“Секреты Шефа” — торговая марка, созданная в 2023 году для сетей магазинов “Мясомаркет”, “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, которые компания развивает совместно с партнерами. Под брендом “Секреты Шефа” представлены различные категории продуктов: специи, соусы (майонезы, кетчупы и соевый соус), маринады, замороженные полуфабрикаты и также товары для сезонного барбекю. Уникальность этой СТМ в том, что в разработке каждого продукта участвуют шеф-повара МХП, которые вносят свои собственные секреты в их создание. В процессе производства используют отборные ингредиенты от местных производителей.
“Секреты Шефа” — первая торговая марка МХП, созданная именно для собственных сетей компании. Это бренд, который позволяет представлять наш ритейл потребителю через продукт и его уникальность. К созданию каждой позиции под этой торговой маркой приобщается целая команда шефов МХП, каждый из которых делится своим опытом и фишками. Такой подход показывает нашу любовь к покупателям и наше желание как кулинарной компании помочь украинцам с приготовлением пищи на различных этапах. То, что работу МХП над СТМ “Секреты Шефа” уже отметили отраслевой наградой, свидетельствует, что мы выбрали правильное направление развития бренда для магазинов компании и партнеров“, — отмечает руководитель отдела маркетинга собственного ритейла МХП Евгения Родина.
Награждали победителей “PrivateLabel-2023” во время 15-й Международной конференции “PrivateLabel-2023: Новые векторы в развитии СТМ — украинский и зарубежный опыт”. Это ежегодная международная практическая встреча, которая помогает которая позволяет отделам СТМ розничных сетей и компаний-поставщиков начать или продолжить сотрудничество, определить стратегии и тактики эффективного развития бизнеса. В мероприятии приняли участие более 550 владельцев и топ-менеджеров розничных сетей Украины, ведущие производители и импортеры.
Справка
МХП — международная компания в сфере агро и пищевых технологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Как кулинарная компания развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинский”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick. МХП с партнерами открыли по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов кулинарных идей “Мясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”, “Українське курча”.