МХП отметили наградой PrivateLabel-2023 за собственную торговую марку "Секреты Шефа"

Детали

Премию “PrivateLabel” вручает В2В-медиагруппа TradeMasterGroup. Цель бизнес-награды — отметить достижения и вклад ритейлеров и производителей в направлении развития собственных торговых марок (СТМ) и взаимодействия с потребителями. Победителей премии выбирают по многим критериям. Это в частности удельный вес СТМ внутри категории, прирост, маржа, рост объема продаж, денежный оборот и т.д.

“Секреты Шефа” — торговая марка, созданная в 2023 году для сетей магазинов “Мясомаркет”, “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, которые компания развивает совместно с партнерами. Под брендом “Секреты Шефа” представлены различные категории продуктов: специи, соусы (майонезы, кетчупы и соевый соус), маринады, замороженные полуфабрикаты и также товары для сезонного барбекю. Уникальность этой СТМ в том, что в разработке каждого продукта участвуют шеф-повара МХП, которые вносят свои собственные секреты в их создание. В процессе производства используют отборные ингредиенты от местных производителей.

“Секреты Шефа” — первая торговая марка МХП, созданная именно для собственных сетей компании. Это бренд, который позволяет представлять наш ритейл потребителю через продукт и его уникальность. К созданию каждой позиции под этой торговой маркой приобщается целая команда шефов МХП, каждый из которых делится своим опытом и фишками. Такой подход показывает нашу любовь к покупателям и наше желание как кулинарной компании помочь украинцам с приготовлением пищи на различных этапах. То, что работу МХП над СТМ “Секреты Шефа” уже отметили отраслевой наградой, свидетельствует, что мы выбрали правильное направление развития бренда для магазинов компании и партнеров“, — отмечает руководитель отдела маркетинга собственного ритейла МХП Евгения Родина.

Награждали победителей “PrivateLabel-2023” во время 15-й Международной конференции “PrivateLabel-2023: Новые векторы в развитии СТМ — украинский и зарубежный опыт”. Это ежегодная международная практическая встреча, которая помогает которая позволяет отделам СТМ розничных сетей и компаний-поставщиков начать или продолжить сотрудничество, определить стратегии и тактики эффективного развития бизнеса. В мероприятии приняли участие более 550 владельцев и топ-менеджеров розничных сетей Украины, ведущие производители и импортеры.

Справка

МХП — международная компания в сфере агро и пищевых технологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Как кулинарная компания развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинский”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick. МХП с партнерами открыли по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов кулинарных идей “Мясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”, “Українське курча”.