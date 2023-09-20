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МХП відзначили нагородою PrivateLabel-2023 за власну торгову марку “Секрети Шефа”

МХП відзначили нагородою PrivateLabel-2023 за власну торгову марку “Секрети Шефа”

Київ • УНН

 • 617151 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Компанія МХП отримала національне визнання на XV міжнародній конференції PrivateLabel за торгову марку “Секрети Шефа”, розроблену для власних мереж магазинів “М’ясомаркет”, “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”. МХП відзначили нагородою в номінації “Бестселер у категорії PrivateLabel-2023”, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Деталі

Премію “PrivateLabel” вручає В2В-медіагрупа TradeMasterGroup. Мета бізнес-нагороди — відзначити досягнення та внесок ритейлерів та виробників у напрямі розвитку власних торгових марок (ВТМ) та взаємодії зі споживачами. Переможців премії обирають за багатьма критеріями. Це зокрема питома вага ВТМ усередині категорії, приріст, маржа, зростання обсягу продажів, грошовий обіг тощо.

“Секрети Шефа” — торгова марка, створена в 2023 році для мереж магазинів “М’ясомаркет”, “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, які компанія розвиває спільно з партнерами. Під брендом “Секрети Шефа” представлені різні категорії продуктів: спеції, соуси (майонези, кетчупи та соєвий соус), маринади, заморожені напівфабрикати і також товари для сезонного барбекю. Унікальність цієї ВТМ у тому, що в розробці кожного продукту беруть участь шеф-кухарі МХП, які вносять свої власні секрети у їхнє створення. У процесі виробництва використовують відбірні інгредієнти від місцевих виробників.

“Секрети Шефа” — перша торгова марка МХП, створена саме для власних мереж компанії. Це бренд, який дає змогу представляти наш ритейл споживачеві через продукт і його унікальність. До створення кожної позиції під цією торговою маркою долучається ціла команда шефів МХП, кожен з яких ділиться своїм досвідом та фішками. Такий підхід показує нашу любов до покупців і наше бажання як кулінарної компанії допомогти українцям з приготуванням їжі на різних етапах. Те, що роботу МХП над ВТМ “Секрети Шефа” уже відзначили галузевою нагородою, свідчить, що ми обрали правильний напрям розвитку бренду для магазинів компанії та партнерів“, — зазначає керівниця відділу маркетингу власного ритейлу МХП Євгенія Родіна.

Нагороджували переможців “PrivateLabel-2023” під час 15-ї Міжнародної конференції “PrivateLabel-2023: Нові вектори в розвитку ВТМ — український та зарубіжний досвід”. Це щорічна міжнародна практична зустріч, яка допомагає яка дозволяє відділам ВТМ роздрібних мереж і компаній-постачальників почати чи продовжити співпрацю, визначити стратегії й тактики ефективного розвитку бізнесу. У заході взяли участь понад 550 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України, провідні виробники й імпортери.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Як кулінарна компанія розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick. МХП з партнерами відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”, “Українське курча”.

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