МХП открыл дополнительную точку "Социального магазина" в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Компания МХП открыла дополнительную точку "Социального магазина" в Каневе Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
Уточняется, что локация уже действует и находится по адресу: Героев Днепра, 35н, в помещении супермаркета "Цветок". Последний уже больше года вместе с Каневским городским советом выступают партнерами проекта.
Запуск новой локации и наращивание объемов реализации льготной продукции будет происходить постепенно. Одно время основной будет оставаться ныне действующая точка в магазине по адресу: ул. Небесной Сотни, 16 (помещение старого универмага).
"В общем же, открытие дополнительной точки направлено на разгрузку действующей, улучшение качества и доступности сервиса", - уточнили в МХП.
Также в компании напомнили, что продажа продукции по льготной цене (с 17.06.2022 г. она установлена на уровне 60 грн/кг тушки цыпленка-бройлера), происходит при предъявлении социальной карты.
“Получить ее могут пенсионеры по возрасту или внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные на территории Каневской городской территориальной громады", - рассказали в МХП, добавляя, что социальную карточку можно оформить, обратившись в Каневский ЦНАП.
Добавим
Благотворительный фонд “МХП-Громаде” объявил 15 первых победителей конкурса бизнес-идей “Делай свое!”. Каждый из них получит грант в соответствии с поданными заявками. Общая сумма финансирования – 1,36 млн грн.
Следующее рассмотрение бизнес-планов эксперты запланировали на 15 июля.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.