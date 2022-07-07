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МХП відкрив додаткову точку "Соціального магазину" на Черкащині

МХП відкрив додаткову точку "Соціального магазину" на Черкащині

Київ • УНН

 • 168709 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Компанія МХП відкрила додаткову точку "Соціального магазину" у Каневі, що на Черкащині. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що локація вже діє і знаходиться за адресою: Героїв Дніпра, 35н, в приміщенні супермаркету "Квіточка". Останній вже понад рік разом із Канівською міською радою виступають партнерами проекту.

Запуск нової локації та нарощування обсягів реалізації пільгової продукції відбуватиметься поступово. Певний час основною залишатиметься нині діюча точка в магазині за адресою: вул. Небесної Сотні, 16 (приміщення старого універмагу).

"Загалом же відкриття додаткової точки спрямоване на розвантаження діючої, покращення якості та доступності сервісу", - уточнили в МХП.

Також в компанії нагадали, що продаж продукції за пільговою ціною (з 17.06.2022 р. вона встановлена на рівні 60 грн/кг тушки курчати-бройлера), відбувається за умов пред’явлення соціальної карти.

“Отримати її можуть пенсіонери за віком або внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зареєстровані на території Канівської міської територіальної громади", - розповіли в МХП, додаючи, що соціальну картку можна оформити, звернувшись до Канівського ЦНАПу.

Додамо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив 15 перших переможців конкурсу бізнес-ідей “Роби своє!”. Кожен з них отримає грант відповідно до поданих заявок. Загальна сума фінансування - 1,36 млн грн.

Наступний розгляд бізнес-планів експерти запланували на 15 липня.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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