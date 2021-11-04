МХП попал в ТОП-5 компаний, внедряющих "зеленые" технологии и оказался единственным представителем агросектора

Ключевым элементом для МХП в биоцеркулярной экономике является энергонезависимость. В 2013 году был введен в эксплуатацию комплекс по производству биогаза ЧАО “Ориль-лидер”, а в 2019 году агрохолдинг запустил первую очередь крупнейшего в Европе биогазового комплекса “Биогаз Ладыжин” (мощность — 12 МВт). Кроме того, компания активно развивает направление энергоэффективности и в своих зарубежных активах — в Словениии, в компании Perutnina Ptuj. Общая мощность этих комплексов составляет 18,5 МВт, рассказали в компании.

“Агроиндустриальный холдинг МХП — один из национальных лидеров в сфере развития зеленой энергетики и производства энергии из возобновляемых источников. В МХП уже активно реализуют конкретные шаги, которые заключаются во внедрении инноваций, в использовании возобновляемой энергетики, в реализации модели циркулярной экономики, использовании новых технологий энергоэффективности. Амбициозная цель: стать климатически нейтральной и энергонезависимой компанией к 2030 году. То есть, все энергетические ресурсы, которые нужны для собственного производства будут продуцироваться внутри компании”, — отметили в МХП.