МХП потрапив в ТОП-5 компаній України, що впроваджують "зелені" технології та виявився єдиним представником агросектору

Ключовим елементом для МХП у біоцеркулярній економіці є енергонезалежність. У 2013 році було введено в експлуатацію комплекс з виробництва біогазу ПрАТ “Оріль-Лідер”, а у 2019 році агрохолдинг запустив першу чергу найбільшого в Європі біогазового комплексу “Біогаз Ладижин” (потужність — 12 МВт). Крім того, компанія активно розвиває напрям енергоефективності і в своїх закордонних активах — в Словеніїї, в компанії Perutnina Ptuj. Загальна потужність цих комплексів складає 18,5 МВт, розповіли в компанії.

“Агроіндустріальний холдинг МХП — один з національних лідерів у сфері розвитку зеленої енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел. В МХП вже активно реалізовує конкретні кроки, які полягають у впровадженні інновацій, використанні відновлювальної енергетики, реалізації моделі циркулярної економіки, використанні нових технологій енергоефективності. Амбітна ціль: стати кліматично нейтральною та енергонезалежною компанією до 2030 року. Тобто, всі енергетичні ресурси, які потрібні для власного виробництва будуть продукуватися всередині компанії”, — наголосили в МХП.