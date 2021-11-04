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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41298 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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МХП потрапив в ТОП-5 компаній України, що впроваджують "зелені" технології та виявився єдиним представником агросектору

Київ • УНН

 • 24539 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Видання ЕкоПолітика склало рейтинг компаній, які найбільше інвестували у екомодернізацію у 2021 році. До переліку потрапили такі компанії: ДТЕК ВДЕ, Кліар Енерджі Груп, Регіональна газова компанія, ГК “Укртепло”, МХП, Нафтогаз, EDS-Engineering Recycling Solutions, UDP, Renewables, KNESS, повідомили у прес-службі компанії , передає УНН.

МХП потрапив в ТОП-5 компаній України, що впроваджують "зелені" технології та виявився єдиним представником агросектору

Ключовим елементом для МХП у біоцеркулярній економіці є енергонезалежність. У 2013 році було введено в експлуатацію комплекс з виробництва біогазу ПрАТ “Оріль-Лідер”, а у 2019 році агрохолдинг запустив першу чергу найбільшого в Європі біогазового комплексу “Біогаз Ладижин” (потужність — 12 МВт). Крім того, компанія активно розвиває напрям енергоефективності і в своїх закордонних активах — в Словеніїї, в компанії Perutnina Ptuj. Загальна потужність цих комплексів складає 18,5 МВт, розповіли в компанії.

“Агроіндустріальний холдинг МХП — один з національних лідерів у сфері розвитку зеленої енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел. В МХП вже активно реалізовує конкретні кроки, які полягають у впровадженні інновацій, використанні відновлювальної енергетики, реалізації моделі циркулярної економіки, використанні нових технологій енергоефективності. Амбітна ціль: стати кліматично нейтральною та енергонезалежною компанією до 2030 року. Тобто, всі енергетичні ресурси, які потрібні для власного виробництва будуть продукуватися всередині компанії”, — наголосили в МХП.

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