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Актуальное
МХП объявил о конкурсе открытых инноваций MHP Innovation lab: Декарбонизация

МХП объявил о конкурсе открытых инноваций MHP Innovation lab: Декарбонизация

Киев  •  УНН

 • 13658 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Вчера, 30 августа, МХП объявил конкурс открытых инноваций благодаря которому, вместе с инноваторами, планируется минимизировать углеродный след продукции, сообщает пресс-служба, передает УНН.

Детали

Стратегической целью МХП является углеродная нейтральность компании до 2030 года. Достижение этой цели невозможно без внедрения инноваций. Уменьшение углеродного следа и охрана окружающей среды - первоочередные задачи для ответственных предприятий.

"MHP Innovation lab: Декарбонизация" - это конкурс, в рамках которого МХП ищет лучшие решения по восстановлению плодородия почв и декарбонизации производственных процессов.

Среди задач в направлении восстановления почв, стоящих перед участниками, будут: создать решение и технологии удобрения и обработки для восстановления плодородия украинских почв; найти решение по усовершенствованию формы органических удобрений после биогазового производства, решения для гранулирования, высокоэффективной сушки (уменьшение влажности), уменьшение норм внесения; предложить технологии минимальной обработки земли, использования информационных и телекоммуникационных технологий для сокращения выбросов парниковых газов.

Что касается направления декарбонизации производственных процессов, участникам нужно будет предложить проекты для решения следующих задач: найти решения для повышения энерго- и ресурсоэффективности процессов заморозки, хранения и логистики готовой продукции, и, соответственно, уменьшение углеродного следа от нее; предложить новые решения по применению "зеленого" СО2 в агронапрямку; найти решения, связанные с разработкой инновационных и ресурсосберегающих технологий производства тары из переработанных материалов.

Авторы идей получат экспертную оценку, а также профессиональную консультацию для улучшения проекта. Победители конкурса получат возможность доступа к производственным ресурсам МХП в качестве пилотной площадки для тестового запуска. Стоит отметить, что лучшие инновационные решения могут быть воплощены в партнерстве с МХП в коммерческий проект.

Требования к участию в конкурсе

1. Иметь действующее решение или прототип для одного из вызовов, предложенных к решению в рамках конкурса.
2. Решение должно иметь проверенный прототип (быть на этапе MVP).
3. Решение можно физически протестировать на предприятиях МХП (производство, выращивание, логистика и т.д.).
4. Иметь команду из 2 или более человек.
5. Отправить презентацию или демо решение до 30 сентября.

Важным условием является то, что к участию не принимаются проекты от продавцов и дистрибьюторов решений и услуг 3-х сторон.

Партнерами конкурса стали: Украинский фонд стартапов (USF) - создан для развития и стимулирования инноваций в Украине, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) - независимая платформа экспортно-ориентированного украинского бизнеса и Биоэнергетическая ассоциация Украины (UABIO) - неприбыльный общественный союз, который объединяет бизнес и экспертов для развития биоэнергетики в Украине.

Подать заявку для участия и более подробно узнать о самом конкурсе можно сайте: https://mhpinnovation.com/

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