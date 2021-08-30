МХП объявил о конкурсе открытых инноваций MHP Innovation lab: Декарбонизация
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Вчера, 30 августа, МХП объявил конкурс открытых инноваций благодаря которому, вместе с инноваторами, планируется минимизировать углеродный след продукции, сообщает пресс-служба, передает УНН.
Детали
Стратегической целью МХП является углеродная нейтральность компании до 2030 года. Достижение этой цели невозможно без внедрения инноваций. Уменьшение углеродного следа и охрана окружающей среды - первоочередные задачи для ответственных предприятий.
"MHP Innovation lab: Декарбонизация" - это конкурс, в рамках которого МХП ищет лучшие решения по восстановлению плодородия почв и декарбонизации производственных процессов.
Среди задач в направлении восстановления почв, стоящих перед участниками, будут: создать решение и технологии удобрения и обработки для восстановления плодородия украинских почв; найти решение по усовершенствованию формы органических удобрений после биогазового производства, решения для гранулирования, высокоэффективной сушки (уменьшение влажности), уменьшение норм внесения; предложить технологии минимальной обработки земли, использования информационных и телекоммуникационных технологий для сокращения выбросов парниковых газов.
Что касается направления декарбонизации производственных процессов, участникам нужно будет предложить проекты для решения следующих задач: найти решения для повышения энерго- и ресурсоэффективности процессов заморозки, хранения и логистики готовой продукции, и, соответственно, уменьшение углеродного следа от нее; предложить новые решения по применению "зеленого" СО2 в агронапрямку; найти решения, связанные с разработкой инновационных и ресурсосберегающих технологий производства тары из переработанных материалов.
Авторы идей получат экспертную оценку, а также профессиональную консультацию для улучшения проекта. Победители конкурса получат возможность доступа к производственным ресурсам МХП в качестве пилотной площадки для тестового запуска. Стоит отметить, что лучшие инновационные решения могут быть воплощены в партнерстве с МХП в коммерческий проект.
Требования к участию в конкурсе
1. Иметь действующее решение или прототип для одного из вызовов, предложенных к решению в рамках конкурса.
2. Решение должно иметь проверенный прототип (быть на этапе MVP).
3. Решение можно физически протестировать на предприятиях МХП (производство, выращивание, логистика и т.д.).
4. Иметь команду из 2 или более человек.
5. Отправить презентацию или демо решение до 30 сентября.
Важным условием является то, что к участию не принимаются проекты от продавцов и дистрибьюторов решений и услуг 3-х сторон.
Партнерами конкурса стали: Украинский фонд стартапов (USF) - создан для развития и стимулирования инноваций в Украине, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) - независимая платформа экспортно-ориентированного украинского бизнеса и Биоэнергетическая ассоциация Украины (UABIO) - неприбыльный общественный союз, который объединяет бизнес и экспертов для развития биоэнергетики в Украине.
Подать заявку для участия и более подробно узнать о самом конкурсе можно сайте: https://mhpinnovation.com/