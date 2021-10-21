МХП нарастил продажи колбас и копченого мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка нарастил продажи готовой мясной продукции. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за третий квартал 2021 года, передает УНН.
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Так, объем продаж готовой мясной продукции - колбас и копченого мяса - за год увеличился на 6%. В частности, в III квартале компания произвела 9378 тонн продукта.
"Средняя цена в третьем квартале 2021 года выросла на 15% до 83,37 грн за 1 кг (без НДС) год к году, и осталась относительно стабильной по сравнению квартал к кварталу, что обусловлено в основном ростом цен на сырье (курятина)", - сообщают в МХП.
При этом, объем продаж полуфабрикатов вырос на 21% по сравнению квартал к кварталу и составил 5442 тонн.
Справка УНН
МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы - от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.