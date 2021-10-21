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МХП нарастил продажи колбас и копченого мяса

Киев • УНН

 • 18892 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка нарастил продажи готовой мясной продукции. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за третий квартал 2021 года, передает УНН.

МХП нарастил продажи колбас и копченого мяса

Цифры

Так, объем продаж готовой мясной продукции - колбас и копченого мяса - за год увеличился на 6%. В частности, в III квартале компания произвела 9378 тонн продукта.

"Средняя цена в третьем квартале 2021 года выросла на 15% до 83,37 грн за 1 кг (без НДС) год к году, и осталась относительно стабильной по сравнению квартал к кварталу, что обусловлено в основном ростом цен на сырье (курятина)", - сообщают в МХП.

При этом, объем продаж полуфабрикатов вырос на 21% по сравнению квартал к кварталу и составил 5442 тонн.

Справка УНН

МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы - от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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