МХП наростив продажі ковбас та копченого м’яса

Цифри

Так, обсяг продажів готової м’ясної продукції - ковбас та копченого м’яса – за рік збільшився на 6%. Зокрема, у ІІІ кварталі компанія виробила 9 378 тонн продукту.

"Середня ціна в ІІІ кварталі 2021 року зросла на 15% до 83,37 грн за 1 кг (без ПДВ) рік до року, та залишилась відносно стабільною у порівнянні квартал до кварталу, що зумовлено здебільшого зростанням цін на сировину (курятина)", - повідомляють у МХП.

При цьому, обсяг продажів напівфабрикатів зріс на 21% у порівнянні квартал до кварталу і становив 5 442 тонн.

Довідка УНН

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці - від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.