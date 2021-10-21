МХП наростив продажі ковбас та копченого м’яса
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка наростив продажі готової м’ясної продукції. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за ІІІ квартал 2021 року, передає УНН.
Цифри
Так, обсяг продажів готової м’ясної продукції - ковбас та копченого м’яса – за рік збільшився на 6%. Зокрема, у ІІІ кварталі компанія виробила 9 378 тонн продукту.
"Середня ціна в ІІІ кварталі 2021 року зросла на 15% до 83,37 грн за 1 кг (без ПДВ) рік до року, та залишилась відносно стабільною у порівнянні квартал до кварталу, що зумовлено здебільшого зростанням цін на сировину (курятина)", - повідомляють у МХП.
При цьому, обсяг продажів напівфабрикатів зріс на 21% у порівнянні квартал до кварталу і становив 5 442 тонн.
Довідка УНН
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці - від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.