МККК начал в Украине обучение по идентификации тел погибших во время вооруженных конфликтов

"Конфликт в Донбассе привел к большому количеству неопознанных тел - как солдат, так и гражданских лиц. Во время этого семинара чиновники и судебно-медицинские эксперты смогут ознакомиться со всемирно распространенными новейшими практиками идентификации и работы с телами погибших. Идея заключается в том, чтобы усовершенствовать практические навыки специалистов и тем самым ускорить процесс идентификации в Украине. Это будет иметь большое значение для людей, чьи родственники пропали без вести. Они наконец-то получат ответы о судьбе своих близких и смогут оплакать их", - сказал Алан Эшлиманн, глава делегации МККК в Украине.

Отмечается, что в семинаре принимают участие эксперты Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины, Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины, Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины и Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украина, а также судебно-медицинские эксперты МККК.

Участники семинара обсудят процессы розыска, изъятия, исследования и идентификации человеческих останков. Будут проводиться интерактивные и практические занятия по идентификации жертв чрезвычайных ситуаций, во время которых будет делаться упор на решении сложных случаев и применении междисциплинарного и межведомственного подхода. Участники также поделятся собственным опытом проведения генетической экспертизы.

Как сообщал УНН, Красный Крест в ближайшее время сможет расширить работу по задержанным на Донбассе.