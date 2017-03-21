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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124358 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183576 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133706 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126884 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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МККК начал в Украине обучение по идентификации тел погибших во время вооруженных конфликтов

МККК начал в Украине обучение по идентификации тел погибших во время вооруженных конфликтов

Киев  •  УНН

 • 8782 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня начался трехдневный семинар по идентификации тел погибших во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций, который проводится с целью совершенствования процессов эксгумации и идентификации останков погибших в Украине, а также для усиления потенциала судебно-медицинских кадров Украины.Об этом УНН сообщили в пресс-службе в МККК.

"Конфликт в Донбассе привел к большому количеству неопознанных тел - как солдат, так и гражданских лиц. Во время этого семинара чиновники и судебно-медицинские эксперты смогут ознакомиться со всемирно распространенными новейшими практиками идентификации и работы с телами погибших. Идея заключается в том, чтобы усовершенствовать практические навыки специалистов и тем самым ускорить процесс идентификации в Украине. Это будет иметь большое значение для людей, чьи родственники пропали без вести. Они наконец-то получат ответы о судьбе своих близких и смогут оплакать их", - сказал Алан Эшлиманн, глава делегации МККК в Украине.

Отмечается, что в семинаре принимают участие эксперты Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины, Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины, Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины и Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украина, а также судебно-медицинские эксперты МККК.

Участники семинара обсудят процессы розыска, изъятия, исследования и идентификации человеческих останков. Будут проводиться интерактивные и практические занятия по идентификации жертв чрезвычайных ситуаций, во время которых будет делаться упор на решении сложных случаев и применении междисциплинарного и межведомственного подхода. Участники также поделятся собственным опытом проведения генетической экспертизы.

Как сообщал УНН, Красный Крест в ближайшее время сможет расширить работу по задержанным на Донбассе.

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