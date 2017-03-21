МКЧХ розпочав в Україні навчання з ідентифікації тіл загиблих під час збройних конфліктів

“Конфлікт на Донбасі призвів до великої кількості невпізнаних тіл — як солдатів, так і цивільних осіб. Під час цього семінару посадовці та судово-медичні експерти матимуть можливість ознайомитися із всесвітньо поширеними новітніми практиками ідентифікації та роботи з тілами загиблих. Ідея полягає в тому, щоб вдосконалити практичні навички фахівців і тим самим прискорити процес ідентифікації в Україні. Це матиме вагоме значення для людей, чиї родичі зникли безвісті. Вони нарешті отримають відповіді щодо долі своїх близьких і зможуть оплакати їх”, — сказав Алан Ешліманн, глава делегації МКЧХ в Україні.

Зазначається, що у семінарі беруть участь експерти Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України, Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, а також судово-медичні експерти МКЧХ.

Учасники семінару обговорюватимуть процеси розшуку, вилучення, вивчення та ідентифікації людських останків. Проводитимуться інтерактивні та практичні заняття з ідентифікації жертв надзвичайних ситуацій, під час яких робитиметься наголос на вирішенні складних випадків і застосуванні міждисциплінарного та міжвідомчого підходу. Учасники також поділяться власним досвідом проведення генетичної експертизи.

Як повідомляв УНН, Червоний Хрест найближчим часом зможе розширити роботу щодо затриманих на Донбасі.