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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международную премию качества получил только один украинский водочный бренд

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Medoff стал единственным отечественным брендом, который получил международную премию качества по результатам международного дегустационного конкурса Beverly Hills International Spirits Awards 2016, на котором именитые дегустаторы выбирают лучшие крепкие напитки мира, передает УНН.

Международную премию качества получил только один украинский водочный бренд

Так, конкурс элитных спиртных напитков в Калифорнии традиционно определяет лучших среди производителей алкогольных напитков мира. Ежегодно дегустации элитного алкоголя проходят в Беверли-Хиллз. Именитые члены жюри, среди которых журналисты, рестораторы, бармены и критики, классифицируют спиртные напитки по категориям и отбирают лучших. Традиционно дегустации напитков проводят в несколько этапов в лучших ресторанных заведениях Беверли-Хиллз. Каждый этап соревнования гарантирует объективность и независимость результатов.

Напитки оцениваются по 100-балльной системе, по нескольким параметрам - внешний вид, уровень защиты, дизайн бутылки, вкус, цвет, запах, привкус, чистота и тому подобное. Вкусовые свойства оценивают методом "слепой дегустации", то есть во время работы дегустатор не знает название напитка, который он тестирует (это позволяет получить независимые оценки). Затем результаты по каждому образцу суммируются, и судьи определяют победителей конкурса. На этот раз напитки оценивали около двадцати авторитетных судей мирового класса. Победителей по категориям награждали "двойным золотом", золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Самые большие в мире алкогольные бренды соревновались за звание лучшего. Из всех водок, которые участвовали в конкурсе, только бренд Medoff завоевал сразу две золотые медали: премиальный Medoff Diamant - Gold Medal, а Medoff Classic завоевал Double Gold Medal ("двойное золото").

"Победа на дегустационном конкурсе в США, где очень строгие правила и чрезвычайно сильные участники, - это серьезное достижение для любого алкогольного бренда. Эти награды для нас очень важны - они подтверждают, что украинские напитки вполне могут конкурировать с именитыми мировыми марками крепкого алкоголя", - прокомментировала генеральный директор компании "Истерн Беверидж Трейдинг", которая представляет в Украине водку ТМ "Medoff", Ольга Ивушкина.

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