Міжнародну премію якості отримав лише один український горілчаний бренд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Medoff став єдиним вітчизняним брендом, який отримав міжнародну премію якості за результатами міжнародного дегустаційного конкурсу Beverly Hills International Spirits Awards 2016, на якому імениті дегустатори вибирають найкращі міцні напої світу, передає УНН.
Так, конкурс елітних спиртних напоїв в Каліфорнії традиційно визначає найкращих серед виробників алкогольних напоїв світу. Щорічно дегустації елітного алкоголю проходять у Беверлі-Хіллз. Імениті члени журі, серед яких журналісти, ресторатори, бармени і критики, класифікують спиртні напої за категоріями і відбирають кращих. Традиційно дегустації напоїв проводять в декілька етапів в найкращих ресторанних закладах Беверлі-Хіллз. Кожен етап змагання гарантує об’єктивність і незалежність результатів.
Напої оцінюються за 100-бальною системою, за кількома параметрами — зовнішній вигляд, рівень захисту, дизайн пляшки, смак, колір, запах, присмак, чистота тощо. Смакові властивості оцінюють методом “сліпої дегустації”, тобто під час роботи дегустатор не знає назву напою, який він пробує (це дозволяє отримати незалежні оцінки). Потім результати щодо кожного зразка підсумовуються, і судді визначають фаворитів конкурсу. Цього разу напої оцінювали близько двадцяти авторитетних суддів світового класу. Переможців за категоріями нагороджували “подвійним золотом”, золотими, срібними та бронзовими медалями.
Найбільші у світі алкогольні бренди змагалися за звання кращого. З усіх горілок, які брали участь в конкурсі, тільки бренд Medoff завоював відразу дві золоті медалі: преміальний Medoff Diamant — Gold Medal, а Medoff Classic завоював Double Gold Medal (“подвійне золото”).
“Перемога на дегустаційному конкурсі в США, де дуже суворі правила і надзвичайно сильні учасники, — це серйозне досягнення для будь-якого алкогольного бренду. Ці нагороди для нас дуже важливі — вони підтверджують, що українські напої цілком можуть конкурувати з іменитими світовими марками міцного алкоголю”, — прокоментувала генеральний директор компанії “Істерн Беверидж Трейдинг”, яка представляє в Україні горілку ТМ “Medoff”, Ольга Івушкина.