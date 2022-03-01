Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания из-за вторжения РФ в Украину

Цитата

"Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по делу относительно обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него (Украина против РФ) в понедельник, 7 и вторник, 8 марта 2022 года, во Дворце мира в Гааге, где находится суд", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что слушания будут посвящены запросу о введении временных мер поданные Украиной.

"В связи с нынешней пандемией COVID-19 слушания пройдут в смешанном формате. Некоторые члены суда будут присутствовать лично на устных заседаниях в Большом зале юстиции в то время, как другие будут участвовать дистанционно по видеосылке. Представители Сторон по делу будут участвовать лично или по видеосылке", - отмечается в сообщении.

Дополнения

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.