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Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання через вторгнення РФ в Україну

Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання через вторгнення РФ в Україну

Київ • УНН

 • 168096 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти РФ щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Цитата

«Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об’єднаних Націй, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ) у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де знаходиться суд», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слухання будуть присвячені запиту про введення тимчасових заходів подані Україною.

«У зв’язку з нинішньою пандемією COVID-19 слухання пройдуть у змішаному форматі. Деякі члени Суду будуть присутні особисто на усних засіданнях у Великому залі юстиції в той час, як інші братимуть участь дистанційно за відеопосиланням. Представники Сторін у справі будуть брати участь особисто або за відеопосиланням», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

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