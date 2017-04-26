Международный канал поставки психотропов разоблачили в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Международный канал поставки в Украину психотропных под видом лекарств для похудения, которые затем реализовывались во всех регионах страны, разоблачили в Винницкой области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Оперативники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с работниками СБУ в Винницкой области разоблачили и задержали членов организованной преступной группировки. Злоумышленники под видом лекарств для похудения сбывали препараты с содержанием сибутрамина", - говорится в сообщении.
Эта опасное психотропное вещество наряду со снижением аппетита увеличивает у потребителей риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и суицидов.
Территория реализации препаратов охватывала все регионы страны, а объем выручки составил до 300 тыс. грн в месяц.
Правоохранители установили, что организовала преступный "бизнес" 25-летняя женщина-частный предприниматель из Винницкой области. Она наладила канал поставки в Украину психотропных лекарств для похудения из соседнего государства. Реализацию опасного товара фигурантка осуществлялась через различные интернет-сайты.
В ходе санкционированных обысков оперативники изъяли более 500 доз психотропного лекарственного средства, банковские карточки, по которым велся расчет с покупателями. Также изъято около 100 тыс. грн, в том числе в валюте. Кроме того, у членов группировки изъято около 200 кустарно изготовленных патронов, а также устройство для их производства, пули, гильзы, бутылки с порохом и оружие.
Злоумышленники задержаны, на их недвижимое имущество, деньги и ценности наложен арест. Членам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, связанного со сбытом психотропных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Согласно законодательству наркодельцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 24 апреля, СБУ в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина.