Международный канал поставки психотропов разоблачили в Винницкой области

"Оперативники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с работниками СБУ в Винницкой области разоблачили и задержали членов организованной преступной группировки. Злоумышленники под видом лекарств для похудения сбывали препараты с содержанием сибутрамина", - говорится в сообщении.

Эта опасное психотропное вещество наряду со снижением аппетита увеличивает у потребителей риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и суицидов.

Территория реализации препаратов охватывала все регионы страны, а объем выручки составил до 300 тыс. грн в месяц.

Правоохранители установили, что организовала преступный "бизнес" 25-летняя женщина-частный предприниматель из Винницкой области. Она наладила канал поставки в Украину психотропных лекарств для похудения из соседнего государства. Реализацию опасного товара фигурантка осуществлялась через различные интернет-сайты.

В ходе санкционированных обысков оперативники изъяли более 500 доз психотропного лекарственного средства, банковские карточки, по которым велся расчет с покупателями. Также изъято около 100 тыс. грн, в том числе в валюте. Кроме того, у членов группировки изъято около 200 кустарно изготовленных патронов, а также устройство для их производства, пули, гильзы, бутылки с порохом и оружие.

Злоумышленники задержаны, на их недвижимое имущество, деньги и ценности наложен арест. Членам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, связанного со сбытом психотропных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Согласно законодательству наркодельцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 24 апреля, СБУ в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина.