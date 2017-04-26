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Міжнародний канал постачання психотропів викрили на Вінниччині

Міжнародний канал постачання психотропів викрили на Вінниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міжнародний канал постачання в Україну психотропів під виглядом ліків для схуднення, які потім реалізовувалися в усіх регіонах країни, викрили у Вінницькій області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Оперативники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно з працівниками СБУ у Вінницькій області викрили та затримали членів організованого злочинного угрупування. Зловмисники під виглядом ліків для схуднення збували препарати з вмістом сибутраміну", - йдеться у повідомленні.

Ця небезпечна психотропна речовина поряд зі зниженням апетиту збільшує у споживачів ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань та суїцидів.

Територія реалізації препаратів охоплювала усі регіони держави, а обсяг виручки становив до 300 тис. грн на місяць.

Правоохоронці встановили, що організувала злочинний "бізнес" 25-річна жінка-приватний підприємець з Вінниччини. Вона налагодила канал постачання в Україну психотропних ліків для схуднення з сусідньої держави. Реалізацію небезпечного товару фігурантка здійснювалася через різноманітні інтернет-сайти. 

У ході санкціонованих обшуків оперативники вилучили понад 500 доз психотропного лікарського засобу, банківські картки, через які вівся розрахунок з покупцями. Також вилучено близько 100 тис. грн, у тому числі у валюті. Крім того, у членів угруповання вилучено близько 200 кустарно виготовлених набоїв, а також пристрій для їх виробництва, кулі, гільзи, пляшки з порохом та зброю.

Зловмисників затримано, на їх нерухоме майно, гроші та цінності накладено арешт. Членам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного зі збутом психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Стосовно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Згідно із законодавством наркоділкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН 24 квітня, СБУ на Одещині вилучила рекордну партію контрабандного амфетаміну.

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